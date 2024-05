Mädchen (7) entführt, das Medikamente braucht! Polizei fahndet nach zwei Frauen

Frankfurt am Main - Am helllichten Tag wird eine Siebenjährige gewaltsam entführt - die Kriminalpolizei fahndet deshalb mit Hochdruck nach zwei Frauen. Das Mädchen benötigt dringend Medikamente!

Kindesentführung in Frankfurt am Main: Die Polizei konnte rasch das Fluchtauto lokalisieren, doch von den beiden Entführerinnen und dem Opfer, einem siebenjährigen Mädchen, fehlte jede Spur. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Monika Skolimowska/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Die Kindesentführung ereignete sich am gestrigen Dienstag in dem Parkhaus in der Klapperfeldstraße in der Innenstadt von Frankfurt am Main, wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte.

Demnach war das sieben Jahre alte Mädchen zusammen mit einer Mitarbeiterin des Frankfurter Jugendamts unterwegs. "Zuvor hatten die beiden einen Termin beim Familiengericht wahrgenommen. Das Sorgerecht für die Siebenjährige liegt beim Jugendamt", fügte ein Polizeisprecher hinzu

In dem Parkhaus sei plötzlich die 26 Jahre alte leibliche Mutter des Kindes zusammen mit einer Komplizin aufgetaucht. Unter Anwendung von Gewalt entrissen die beiden Frauen der Mitarbeiterin des Jugendamts das Mädchen.

Im Anschluss flohen die beiden Täterinnen mit dem Kind. Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein.