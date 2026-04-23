Mann flieht bei Ausgang in der Innenstadt: Wo steckt der 44-Jährige?

Köln - In Köln wird aktuell nach einem entflohenen Mann aus dem geschlossenen Vollzug gefahndet!

Nach dem Mann aus der LVR-Klinik in Porz wird seit Mittwochnachmittag gefahndet. © Bildmontage: Polizei Köln

Wie die Polizei mitteilte sei der 44-jährige Ukrainer bei einem begleiteten Ausgang am gestrigen Mittwoch um 14.20 Uhr aus einem Pfarrhaus in der innerstädtischen Georgstraße geflohen.

Seitdem fehlt von ihm jede Spur! Nach Angaben der Beamten befindet sich der Gesuchte seit drei Jahren auf der forensischen Station der LVR-Klinik in Porz.

Der 44-Jährige wird folgendermaßen beschrieben: