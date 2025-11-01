Mitten im Einkaufszentrum: Gewalttäter flieht bei Freigang
Bayreuth - Ein verurteilter Gewalttäter ist bei einem beaufsichtigen Gruppen-Freigang in Bayreuth geflohen.
Der 32-jährige Omar Z. ist wegen verschiedener Gewaltdelikten rechtskräftig verurteilt und im Bezirkskrankenhaus Bayreuth untergebracht, berichtet die Polizei.
Am Freitag gegen 17 Uhr entfernte er sich von seiner Gruppe im m Obergeschoss des Rotmain-Centers. Er flüchtete zum Ausgang des Gebäudes in Richtung Tiefgarage.
Eine Fahndung brachte bisher leider keinen Erfolg.
Er wird wie folgt beschrieben:
- 1,75 Meter groß
- schlanke Statur
- kurze, schwarze Haare mit leicht gräulichem Ansatz
- er trug eine graue Nike Baseballcap
- bekleidet mit einer dunklen blauen Jacke und Hose
- weiße Schuhe
Wer Angaben zum Gesuchten machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0921 5062130 bei der Polizei Bayreuth oder per Notruf zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Polizeipräsidium Oberfranken