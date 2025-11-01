Mitten im Einkaufszentrum: Gewalttäter flieht bei Freigang

Mitten im Einkaufszentrum entwischt ein verurteilter Straftäter seiner Gruppe. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Von Friederike Hauer

Bayreuth - Ein verurteilter Gewalttäter ist bei einem beaufsichtigen Gruppen-Freigang in Bayreuth geflohen.

Das Polizeipräsidium Oberfranken veröffentlichte ein Foto des Gesuchten.
Das Polizeipräsidium Oberfranken veröffentlichte ein Foto des Gesuchten.  © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Polizeipräsidium Oberfranken

Der 32-jährige Omar Z. ist wegen verschiedener Gewaltdelikten rechtskräftig verurteilt und im Bezirkskrankenhaus Bayreuth untergebracht, berichtet die Polizei.

Am Freitag gegen 17 Uhr entfernte er sich von seiner Gruppe im m Obergeschoss des Rotmain-Centers. Er flüchtete zum Ausgang des Gebäudes in Richtung Tiefgarage.

Eine Fahndung brachte bisher leider keinen Erfolg.

Dreiste Betrugsmasche in Hennigsdorf: Unbekannte zocken Rentner mit EC-Karte ab
Fahndung Dreiste Betrugsmasche in Hennigsdorf: Unbekannte zocken Rentner mit EC-Karte ab

Er wird wie folgt beschrieben:

  • 1,75 Meter groß
  • schlanke Statur
  • kurze, schwarze Haare mit leicht gräulichem Ansatz
  • er trug eine graue Nike Baseballcap
  • bekleidet mit einer dunklen blauen Jacke und Hose
  • weiße Schuhe

Wer Angaben zum Gesuchten machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0921 5062130 bei der Polizei Bayreuth oder per Notruf zu melden.

Titelfoto: Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Polizeipräsidium Oberfranken

Mehr zum Thema Fahndung: