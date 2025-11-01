Mitten im Einkaufszentrum: Gewalttäter flieht bei Freigang

Bayreuth - Ein verurteilter Gewalttäter ist bei einem beaufsichtigen Gruppen-Freigang in Bayreuth geflohen.

Das Polizeipräsidium Oberfranken veröffentlichte ein Foto des Gesuchten. © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Polizeipräsidium Oberfranken

Der 32-jährige Omar Z. ist wegen verschiedener Gewaltdelikten rechtskräftig verurteilt und im Bezirkskrankenhaus Bayreuth untergebracht, berichtet die Polizei.

Am Freitag gegen 17 Uhr entfernte er sich von seiner Gruppe im m Obergeschoss des Rotmain-Centers. Er flüchtete zum Ausgang des Gebäudes in Richtung Tiefgarage.

Eine Fahndung brachte bisher leider keinen Erfolg.

Er wird wie folgt beschrieben: