Nach Flucht aus NRW-Psychiatrie: Straftäter (37) stellt sich der Polizei

Der 37-jährige Straftäter war nach einem unbegleiteten Ausgang innerhalb des Klinikgeländes nicht auf seine Station zurückgekehrt. Mittlerweile hat er sich der Polizei gestellt. © Bildmontage: Polizei NRW (2)

Das teilten die Beamten am Sonntagmorgen mit und erklärten, dass der Mann in der Nacht zu Sonntag eine Polizeidienststelle in Rheinland-Pfalz aufgesucht hatte.

Der 37-Jährige war zuvor am 11. Dezember nach einem unbegleiteten Ausgang innerhalb des Klinikgeländes nicht auf seine Station zurückgekehrt. Die Ermittler starteten daraufhin eine Öffentlichkeitsfahndung, da sämtliche Suchmaßnahmen zunächst erfolglos blieben.

Der 37-jährige Patient aus Viersen ist den Angaben zufolge auf Basis des Paragrafen 63 Strafgesetzbuch seit Jahren statt in Haft in einem Gefängnis in der Klinik untergebracht.

Anders als bei einer Freiheitsstrafe kommt der Patient in so einem Fall nicht nach einer festgesetzten Zeit wieder auf freien Fuß.