Nach Horror-Überfall auf Wanderin im Harz - handelt es sich um Serien-Täter?

Ilsenburg - Vor wenigen Wochen wurde eine Frau im Harz brutal überfallen und bedroht. Seitdem sucht die Polizei mit einem Phantombild nach den Tätern. In der MDR-Sendung " Kripo Live " wurden nun neue Details bekanntgegeben - und unter Umständen ergab sich eine interessante Spur.

Im Juni wurde im Harz eine 54-Jährige überfallen und ausgeraubt - so soll die Täterin aussehen. Wer erkennt sie? © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizeirevier Harz

Es war ein angenehmer Dienstagmorgen. Lisa-Marie C. (54) geht ihrem liebsten Hobby nach und wandert durch das Ilsetal im Harz (Sachsen-Anhalt). Gegen 8.30 Uhr macht sie kurz an dem Rastplatz "Zanthierplatz" Halt.

Dann kam der Schock: Sie wurde plötzlich von zwei Personen überfallen. Ein Mann hielt sie rücklings fest und bedrohte sie mit einem scharfen Teppichmesser. Er forderte die Herausgabe ihres Schmucks und riss sie an den Haaren.

In der Zwischenzeit durchwühlte seine Komplizin C.s Rucksack und entnahm dort Reisegeld im Wert von 2000 Euro.

Die beiden Gauner stießen sie schließlich zu Boden und rannten mit ihrer Beute davon. Der Schmuck und das Bargeld sind insgesamt knapp 5000 Euro wert.

"Ich merkte, dass ich gar nicht in der Lage bin, irgendwie zu handeln, weil mein Körper nur gezittert hat", erinnert sich die 54-Jährige in der MDR-Sendung. Lisa-Marie C. stand unter Schock - einige andere Wanderer halfen ihr schließlich und verständigten die Polizei.