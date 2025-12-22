Rentner mit dreister Masche beklaut: Wer kennt diesen Trickdieb?

Wittenberge - Mit einem Phantombild sucht die Kriminalpolizei nach einem mutmaßlichen Trickdieb, der Anfang März in Wittenberge (Landkreis Prignitz) einen 74-Jährigen um mehrere hundert Euro gebracht haben soll.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? © Daniel Karmann/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am 4. März dieses Jahres gegen 12.45 Uhr vor dem Ärztehaus an der Perleberger Straße. Der mutmaßliche Täter sprach den Senior an einer Parkbank an, fragte zunächst nach dem Weg zum Krankenhaus und bat dann um das Wechseln eines Zwei-Euro-Stücks.

Während der 74-Jährige nach Wechselgeld suchte, griff der Unbekannte offenbar in das Portemonnaie seines Opfers - geschickt verdeckt durch einen Stoffbeutel.

Auf den Hinweis des Seniors, dass er nichts sehen könne, zog der Mann den Beutel kurz zurück, nahm danach aber unbemerkt mehrere Geldscheine an sich und verschwand.

Der Rentner bemerkte den Diebstahl erst Minuten später. Der Schaden beläuft sich den Angaben nach auf eine höhere dreistellige Summe.

Der Gesuchte soll etwa 40 bis 60 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein. Er hatte eine kräftige Statur, schwarze Haare und trug einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem braunen Wollmantel und einer dunkelgrauen Schiebermütze. Laut dem Geschädigten sprach der Mann mit osteuropäischem Akzent.