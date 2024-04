Fahrradfahrerin bedrängt und begrabscht: Polizei jagt Mann mit "großen Zähnen"

Moritzburg - In Moritzburg wurde eine Frau (60) von einem Unbekannten begrabscht und bedrängt. Monate später sucht die Polizei nun mit einem Phantombild nach Hinweisen und Zeugen.

Die Radfahrerin war im August letzten Jahres in den Abendstunden von einem Mann verfolgt worden. (Symbolbild) © 123rf/tostphoto

Am 16. August 2023 war die 60-Jährige in den Abendstunden mit ihrem Fahrrad auf der Waldstraße in Moritzburg unterwegs. Plötzlich verfolgte sie ein Radfahrer.

Als sie ihn vorbeilassen wollte, zog der Unbekannte sie an sich heran und versuchte sie zu küssen. Die 60-Jährige konnte den Versuch zwar abwehren, doch der Mann ließ nicht locker.

Nach seinem gescheiterten Kuss-Versuch berührte er die 60-Jährige unsittlich. Als sich ein Auto näherte, flüchtete der Unbekannte.

Die Dresdner Polizei jagt den Mann nun mit einem Phantombild. Dieses könnt Ihr auf der Website der Polizei Sachsen einsehen.

Zur Beschreibung des Unbekannten:

ungefähr 60 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

wirkte ungepflegt

trug ein weißes schmutziges T-Shirt und einen Fahrradhelm

markant waren seine großen Zähne

Die Ermittler bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe: Wer kennt den Mann auf dem Phantombild oder kann Hinweise zu seiner Identität geben?