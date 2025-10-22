Polizei jagt Buch-Betrüger: Anwalt von gesuchtem Mann meldet sich

Wie die Polizei mitteilte, meldete sich gleich am Tag der Veröffentlichung des Bildes, das der mutmaßliche Betrüger für den gefälschten Ausweis verwendet hatte, ein Anwalt. Der Rechtsanwalt habe angegeben, dass es sich bei der Person auf dem falschen Pass um seinen Mandanten handele, und dessen Personalien übermittelt. Eine Überprüfung der Kriminalpolizei ergab, dass es sich bei dem Mandanten tatsächlich um die gesuchte Person handelt. Nun müssen weitere Ermittlungen zeigen, ob der Mann auch vor Ort den Betrug begangen hat.

Potsdam - Mit dem Foto eines offenbar gefälschten Personalausweises sucht die Brandenburger Polizei nach einem mutmaßlichen Betrüger, der bei einem Potsdamer 10.000 Euro ergaunert haben soll.

Die Polizei fahndete öffentlich nach dem mutmaßlichen Betrüger. © Carsten Rehder/dpa, Polizeidirektion West (Bildmontage)

Nach Angaben der Gesetzeshüter suchte der Unbekannte am 24. April das Haus des späteren Geschädigten in der Plantagenstraße in Babelsberg-Nord auf und bot an, ihm beim Verkauf einer umfangreichen Büchersammlung zu helfen.

Für seine Lexikonsammlung seien dem Mann im Erfolgsfall 35.000 Euro in Aussicht gestellt worden. Voraussetzung sei jedoch eine angebliche "Kaution" in Höhe von 10.000 Euro gewesen, die der Potsdamer noch am selben Tag überwiesen habe. Die Sammlung behielt der Beschädigte bei sich zu Hause.

In den Wochen danach blieb der Kontakt zwischen beiden zunächst über Nachrichten und Briefe bestehen.

Der vermeintliche Händler vertröstete den Mann und zögerte den Verkauf mehrfach hinaus, ehe der Kontakt schließlich vollständig abbrach. Eine Rückzahlung der gezahlten Summe erfolgte nicht. Der Geschädigte erstattete am 17. Juni 2025 Anzeige.