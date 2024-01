Polizei sucht Einbrecher: Wer erkennt die beiden Männer?

Sottrum - Wer erkennt die beiden Männer? Anfang April 2023 brachen zwei unbekannte Täter in ein Haus in Sottrum ( Niedersachsen ) ein. Die Polizei sucht nun mit Fotos der Überwachungskamera nach den beiden.

Diesen beiden Männer brachen Anfang April in ein Haus in Sottrum ein. Die Polizei hofft bei der Suche nach ihnen auf die Mithilfe der Bevölkerung. © Polizeiinspektion Rotenburg

Wie die Beamten mitteilten, ereignete sich der Einbruch am 2. April vergangenen Jahres. Demnach verschafften sich die beiden Täter Zugang in ein Haus in der Sauveterrer Straße.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Männer führten, bitten die Beamten nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Einer der Täter dürfte circa 1,65 Meter groß sein, er hatte bei dem Einbruch einen sehr langen, auffälligen Bart, der durch ein Zopfgummi oder einen Ring zusammengehalten wurde.

Der andere Täter dürfte circa 1,85 Meter groß sein, er war bei dem Einbruch fast komplett maskiert.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Täter nicht aus dem Sottrumer Umland stammen.