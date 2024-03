Räuber aus Neukölln gesucht: Wer kennt diese mutmaßlichen Schläger?

Drei der am Raub beteiligten Jugendlichen konnten bereits anhand der Videoüberwachung der BVG identifiziert werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der 33-Jährige wurde mit mehreren Stichverletzungen an einem Bein, Arm und am Rücken stationär ins Krankenhaus eingeliefert.

Die beiden Jugendlichen sollen am Sonntag, dem 10. Dezember vergangenen Jahres, den 33-Jährigen am Eingangsbereich des U-Bahnhofs Lipschitzallee gegen 2.10 Uhr attackiert haben.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden Männern. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Die zur Fahndung ausgeschriebenen Personen werden wie folgt beschrieben:

Beide Tatverdächtigen werden auf 15 bis 18 Jahre alt geschätzt. Einer von ihnen ist schlank. Er trug am Tattag eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke mit einem Emblem auf der linken Brust und hatte ein Basecap bei sich.

Der andere wird als sehr korpulent beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine blaue Jeans, weiße Turnschuhe, einen beigefarbenen Kapuzenpulli und hatte eine Umhängetasche bei sich.

Die Kriminalpolizei möchte wissen, wer die abgebildeten Personen kennt oder Angaben zu den Wohn- oder Aufenthaltsorten der Gesuchten machen kann.

Weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz während der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-473261 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-471012 sowie per E-Mail an Dir4K32@polizei.berlin.de entgegen. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.