Raubüberfälle mit Schusswaffe und Macheten: Wer kennt diese Kriminellen?

Die Montage zeigt links einen der Täter bei dem Raubüberfall in Erlensee, rechts ist einer der Täter bei dem Überfall in Hanau zu sehen. © Montage: Polizeipräsidium Südosthessen

Beide Überfälle ereigneten sich am dritten Januar-Wochenende. In der Nacht zum Samstag (20. Januar) überfielen drei maskierte Täter eine Spielhalle in der Stadt Erlensee, in der Nacht zu Sonntag (21. Januar) schlugen zwei maskierte Räuber in einer Bar in Hanau zu.

Bei dem Überfall auf die Spielhalle in der John-F.-Kennedy-Straße hatten die Kriminellen eine Schusswaffe und ein Schwert bei sich, wobei die Polizei vermutet, dass es sich bei der Klinge um ein Deko-Schwert handelte. Die Täter raubten Bargeld.

Nach dem Raubüberfall auf eine Bar in der Steinheimer Straße in Hanau hieß es, die beiden maskierten Kriminellen seien mit Macheten bewaffnet gewesen. Auch in diesem Fall entkamen die Täter mit Bargeld.

Die Kriminalpolizei in Hanau sowie die dortige Staatsanwaltschaft gehen offenbar davon aus, dass beide Überfälle auf das Konto einer kriminellen Bande gehen könnten. Am heutigen Freitagmorgen veröffentlichten die Behörden daher Bilder aus Überwachungskameras, welche die Täter zeigen.

Ausdrücklich bat ein Sprecher "um Mithilfe bei der Fahndung".