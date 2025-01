Serien-Einbrecher von Kamera erwischt: Wer kennt diesen Mann?

Insgesamt neun Einbrüche oder Einbruchsversuche sollen auf das Konto dieses Mannes gehen, der bei einer der Taten von einer Videokamera aufgenommen werden konnte. © PolizeipräsidiBild-Montage: Polizeipräsidium Osthessen/Polizeipräsidium Osthessenum Osthessen

So hoffen die Ermittler nun, mithilfe der Bevölkerung den noch unbekannten Mann identifizieren zu können.

Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Osthessen hatte es im Wildecker Ortsteil Obersuhl zwischen Januar und Dezember 2024 insgesamt neun Einbrüche oder Einbruchsversuche gegeben.

Betroffen waren demnach Wohnhäuser - in der Regel Einfamilienhäuser - in den Straßen Sandweg, Im Bruch, Am Graben, Zur Wache, Bothenweg, Rotdornweg und Am Alten Garten.

Am 6. Oktober hatte eine in einem der betroffenen Häuser installierte Videokamera den Täter aufgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann auch für die anderen acht Einbrüche verantwortlich ist.