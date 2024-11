Skrupellose Täter in Halberstadt: Seniorin auf Straße beraubt

Halberstadt - Eine 87 Jahre alte Frau, die in Halberstadt ( Landkreis Harz ) mit ihrem Rollator unterwegs war, wurde von zwei Männern angehalten und beraubt.

Die Polizei sucht in Halberstadt nach zwei jungen Männern, die eine 87-Jährige beraubt haben. (Symbolbild) © 123RF/bwylezich

Wie das Polizeirevier in Halberstadt heute mitteilte, geschah die Tat am Freitag gegen 15.15 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße.

Die Seniorin sei gerade unterwegs nach Hause gewesen, als sie dort in Höhe der Hausnummer 10 von beiden Tätern am Unterarm gepackt wurde.

Sie hatten es auf ihre Handtasche abgesehen, die über einem der Handgriffe des Rollators hing.

Beide Männer seien anschließend mit der Tasche in die Thomas-Müntzer-Straße und Bismarckstraße geflüchtet.

Die 87-Jährige blieb bei dem Überfall unverletzt. In der gestohlenen Handtasche befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Geldbörse mit 300 Euro.

Jetzt fahnden die Ermittler der Polizei nach den bisher unbekannten Tätern und veröffentlichten eine Personenbeschreibung.