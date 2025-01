Streit-Opfer nach Kopfschuss gestorben: Polizei fahndet weiter nach diesem 19-Jährigen!

Der 19-jährige Maximilian Helmut J. ist auf der Flucht. © Polizei Bielefeld

Vorausgegangen war ein Streit zwischen zwei Personengruppen in Detmold. Neusten Erkenntnissen zufolge wurde dort in der Bachstraße ein junger Mann (19) aus Detmold gegen 14.40 Uhr von einer Dreiergruppe (43, 24, 19) mit einem Messer angegriffen und am Oberkörper verletzt.

Nach Ende der gewalttätigen Auseinandersetzung zückte der verwundete 19-Jährige eine Waffe und schoss dem 43-Jährigen ins Gesicht. Er erlag am Sonntag seinen Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Der Schütze kam mit einer Stichverletzung im Oberkörper ins Krankenhaus. Gegen ihn wurde bereits ein Haftbefehl wegen Mordes erlassen.

Ein Begleiter des 43-Jährigen, der 19-jährige Maximilian Helmut J., machte sich anschließend aus dem Staub. Erste Suchmaßnahmen - unter anderem mit einem Hubschrauber - blieben bisher erfolglos.



Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Beamten warnen, den Tatverdächtigen nicht anzusprechen, da dieser bewaffnet sein könnte, sondern die 110 zu wählen.