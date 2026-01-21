Streit um eine Frau: Wer kennt diesen brutalen Schläger?

Berlin - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach einem Mann, der im Streit um eine Frau zwei Männer in Berlin-Schöneberg brutal zusammengeschlagen haben soll.

Die Polizei sucht nach einem brutalen Schläger. © Carsten Rehder/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Aus diesem Anlass hat die Behörde am Mittwoch mehrere Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Demnach steht der Gesuchte im Verdacht, am 3. August 2025 gegen 1.50 Uhr an der Maaßenstraße/Ecke Nollendorfplatz zwei Männer im Alter von 37 und 38 Jahren attackiert zu haben, nachdem diese seine Freundin angesprochen haben sollen.

In der Folge habe der unbekannte Täter dem 37-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm gegen den Kopf getreten, als er auf dem Boden lag. Dann sei er auch noch mit einem Aufsteller auf ihn losgegangen. Dem 38-Jährigen habe er ebenfalls einen Faustschlag verpasst.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

etwa 25 bis 30 Jahre alt

circa 1,85 bis 1,90 Meter groß

athletische Statur

linker Arm stark tätowiert

war mit schwarzem Shirt, schwarzer Jogginghose und weißen Sportschuhen bekleidet

trug ein grünes Basecap und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich

Die Ermittler fragen, wer die abgebildete Person kennt und Hinweise zum Wohn- oder Aufenthaltsort des Gesuchten geben kann. Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt Auffälliges beobachtet oder kann weitere sachdienliche Angaben zur Tat oder zum Tatverdächtigen machen?