Streit um Feuerschale artet aus: Wer kennt diesen Brutalo?

Wittstock/Dosse - Die Brandenburger Polizei jagt mit einem Phantombild einen Verdächtigen, der vor rund anderthalb Jahren einen Mann bewusstlos geschlagen haben soll,

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. © Polizeidirektion Nord/ Marijan Murat/dpa (Bildmontage)

Nach Angaben der Behörde vom Freitag ereignete sich der brutale Angriff bereits am 28. Juni 2024 in Wittstock/Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin).

Demnach habe der Gesuchte einen damals 54-Jährigen angesprochen und verlangt, dass dieser eine Feuerschale im Garten löschen soll.

Der Wittstocker kam der Bitte nach. Plötzlich habe der Verdächtige ihn auf den Kopf geschlagen, woraufhin der Angegriffene bewusstlos wurde

Der 54-Jährige sei so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus operiert werden musste.

Der Gesuchte wird als etwa 40 bis 45 Jahre alt, rund 1,70 bis 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er hatte einen Vollbart, trug dunkle Kleidung und sprach akzentfrei Deutsch.