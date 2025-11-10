Versuchte Tötung nach Straßenfest: Gesuchte Tatverdächtige stellen sich bei Polizei

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Ende eines Straßenfests in Hamburg-Winterhude suchte die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach den Tatverdächtigen.

Von Jana Steger

Hamburg - Ein friedliches Straßenfest endete in der Nacht des 7. Septembers 2025 in einem Albtraum: Gegen 1.18 Uhr wurde ein 29-jähriger Mann bei einem Angriff in Hamburg-Winterhude schwer verletzt. Die Polizei sprach von einem versuchten Tötungsdelikt.

Mit Lichtbildern suchten die Einsatzkräfte nach den Tatverdächtigen. © Bildmontage: Polizei Hamburg Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Mordkommission zunächst keine Tatverdächtigen identifizieren. Deshalb gingen die Beamten am Freitag einen weiteren Schritt: Das Amtsgericht hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Lichtbilder aus einer Videosequenz, welche die mutmaßlichen Täter nach der Tat zeigen, wurden veröffentlicht. Fahndung Dreister Zigaretten-Klau: Polizei jagt diese Supermarkt-Diebe Am Montag gab die Polizei nun bekannt: Die gesuchten Personen, bei denen es sich um Männer im Alter von 36 bis 38 Jahren handelt, meldeten sich im Laufe des Wochenendes an Hamburger Polizeikommissariaten und stellten sich. Die Fahndung konnte demnach beendet werden.

Versuchtes Tötungsdelikt in Winterhude: 29-Jähriger schleppt sich selbst zu Rettungswagen