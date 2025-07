Video nach schwerem Raub in Oberursel veröffentlicht: Wer kennt diese Männer?

Oberursel/Frankfurt am Main - Die Polizei fahndet jetzt mit Fotos und einem Video nach zwei Männern, die im September 2023 in Oberursel im Taunus einen schweren Raub begangen haben.

Bislang fehlt von den beiden Männern jede Spur. © Bild-Montage: Carsten Rehder/dpa, Polizeipräsidium Westhessen

Die in dem Video gezeigten Männer sollen am 19. September 2023 gewaltsam in ein Haus in der Weingärtenstraße eingedrungen sein.

Dort hatte das Duo laut Polizei die Bewohner des Hauses mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Schmuck und Bargeld gefordert.

Anschließend ergriffen sie mit ihrer Beute die Flucht.