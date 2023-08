Vor jungen Mädchen entblößt: Wer kennt diesen Sex-Täter?

Falkensee - Mit einem Phantombild fahndet die Polizei nach einem Mann, der in Falkensee (Landkreis Havelland) zwei Mädchen (zwölf und 13 Jahre) sexuell belästigt hat.

Mit diesem Phantombild fahndet die Polizei in Brandenburg nach dem mutmaßlichen Sex-Täter. © Carsten Rehder/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am 20. April dieses Jahres gegen 14 Uhr an der Scharenbergstraße. Demnach sprach der unbekannte Täter zwei junge Mädchen an und entblößte sich.

Die Kinder entzogen sich der Situation und erzählten ihren Eltern davon. Diese verständigten daraufhin die Polizei.

Die Mädchen konnten eine sehr genaue Beschreibung des Mannes geben. Auf dieser Grundlage zeichneten Kriminalisten des Landeskriminalamtes (LKA) ein Phantombild des Täters.

Mit diesem fahndet die Polizei nun nach dem Mann, dem sexueller Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt vorgeworfen wird.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: