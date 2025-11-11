Wahlstand-Betreiber beschimpft und versucht zu schlagen: Polizei fahndet nach Täter
Dresden - In Dresden-Pieschen hat ein bislang Unbekannter versucht, fünf Männer und eine Frau zu schlagen. Die Polizei fahndet nun mit einem Bild nach dem Täter.
Die Männer im Alter von 40, 56, 60, 63 und 71 und die Frau (73) hatten am 6. April 2024 einen Wahlstand auf einem Parkplatz an der Ecke Leipziger Straße/ Lommatzscher Straße betrieben.
Der Täter kam auf den Stand zu und beschimpfte, beleidigte und bedrohte die sechs Betreiber. Danach nahm er ein Fahrradschloss und schlug in Richtung der Geschädigten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.
Der Gruppe gelang es, den Schlägen auszuweichen. Alle blieben unverletzt.
Der Unbekannte beschädigte daraufhin einen Fahnenmast und radelte mit seinem Fahrrad davon.
Der Täter wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,90 Meter groß
- sportliche Statur
- dunkelblonde Haare und Fünf-Tage-Bart
- am linken Arm auffälliges Wabenmuster-Tattoo
- blaue Jeans, schwarzes T-Shirt sowie schwarze Adiletten
Die Polizei ermittelt wegen versuchter Körperverletzung, bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen und der Tat im vergangenen Jahr machen? Wer kennt den Unbekannten oder weiß, wo er sich aufhält?
Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der Nummer: 0351/4832233.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa