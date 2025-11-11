Wahlstand-Betreiber beschimpft und versucht zu schlagen: Polizei fahndet nach Täter

Dresden - In Dresden-Pieschen hat ein bislang Unbekannter versucht, fünf Männer und eine Frau zu schlagen. Die Polizei fahndet nun mit einem Bild nach dem Täter.

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der sechs Wahlstand-Betreiber bedroht haben soll. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Männer im Alter von 40, 56, 60, 63 und 71 und die Frau (73) hatten am 6. April 2024 einen Wahlstand auf einem Parkplatz an der Ecke Leipziger Straße/ Lommatzscher Straße betrieben.

Der Täter kam auf den Stand zu und beschimpfte, beleidigte und bedrohte die sechs Betreiber. Danach nahm er ein Fahrradschloss und schlug in Richtung der Geschädigten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der Gruppe gelang es, den Schlägen auszuweichen. Alle blieben unverletzt.

Der Unbekannte beschädigte daraufhin einen Fahnenmast und radelte mit seinem Fahrrad davon.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: