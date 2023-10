Wegen Israel-Flagge auf dem Balkon: Mann wird in eigener Wohnung angegriffen

Gießen - Nach dem gewalttätigen Angriff auf einen 34 Jahre alten israelischen Staatsbürger in Gießen am Abend des gestrigen Dienstags fahnden Staatsschutz und Polizei gerade intensiv nach den beiden Tätern.

Als der 34-Jährige die Flagge auf seinem Balkon nicht abhängen wollte, wurden die unbekannten Täter handgreiflich. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Bei der Attacke hatten die Männer außerdem eine Israel-Fahne vom Balkon des Opfers mitgenommen.

Ein Sprecher der Polizei schilderte am Mittwoch, was nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gegen 18.30 Uhr in einem Wohnhaus in der Nähe des Gießener Marktplatzes vorgefallen war.

Demnach hatte es an der Wohnungstür des 34-Jährigen geklingelt. Als er geöffnet hatte, sah er die beiden Männer vor sich. Diese hätten ihn sogleich aggressiv dazu aufgefordert, die Israel-Fahne auf seinem Balkon abzuhängen.

Weil der israelische Staatsbürger dies aber nicht habe tun wollen, sei es zu einer Diskussion gekommen, in der der Mann auch antisemitisch beleidigt worden sein soll.

Als der Mann schließlich die Polizei habe rufen wollen, riss ihm einer der Unbekannten das Mobiltelefon aus der Hand und rannte das Treppenhaus hinunter. Der 34-Jährige verfolgte ihn, woraufhin der Täter das Handy wegwarf.