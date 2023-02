Flucht aus Gericht: Mann wegen 100-fachen Missbrauchs an Töchtern verurteilt

Coburg - Das zweite Mal innerhalb weniger Wochen entkommt ein Angeklagter aus einem Gericht in Bayern. Diesmal konnte ein 47-Jähriger aus dem Landgericht in Coburg fliehen. In seiner Abwesenheit ist der irakische Staatsbürger noch am Montag verurteilt worden. Der siebenfache Vater war wegen sexuellen Missbrauchs und versuchter Vergewaltigung an seinen Töchtern angeklagt.