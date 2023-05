22.05.2023 16:10 3.365 Frau (†28) auf Baumarkt-Parkplatz getötet: Ehemann wegen Mord-Verdacht in U-Haft

Am Samstagabend ist eine Frau in Aachen auf dem Parkplatz eines Baumarkts getötet worden. Ihr Ehemann sitzt in Untersuchungshaft.

Aachen – Nachdem eine Frau (†28) am Samstagabend (20. Mai) auf dem Parkplatz eines Aachener Baumarkts getötet wurde, sitzt ihr Ehemann (37) in Untersuchungshaft. Die Polizei stellte auf dem Parkplatz Sichtschutzzäunen auf. © Vincent Kempf Dem 37-Jährigen werde Mord vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Aachen am heutigen Montag mit. Der Mann und die Frau waren verheiratet, aber getrennt lebend. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Die Polizei hatte die Umgebung rund um die Debyestraße am Abend der Tat abgesperrt und zur Fahndung einen Hubschrauber eingesetzt. Der Ehemann hatte sich kurze Zeit später gestellt. Justiz 13-jähriger Polizistensohn versucht, Frauen zu vergewaltigen: Nun wurde er verurteilt! Er kam am Sonntag, einen Tag nach der Tat, in Untersuchungshaft. Die Frau war durch Stichverletzungen noch auf dem Parkplatz des Baumarktes, der gegenüber dem Polizeipräsidium liegt, gestorben. Die Ermittler sicherten vor Ort Spuren. Eine Mordkommission hat Ermittlungen aufgenommen. © Vincent Kempf Die Beamten sicherten am Tatort Spuren, die Ermittlungen dauern an. Erstmeldung vom 21. Mai um 8.10 Uhr, aktualisiert am 22. Mai um 16.10 Uhr



Titelfoto: Vincent Kempf