Heilbronner Raser wird in Türkei ausgewiesen: "Von ihm geht schwerwiegende Gefahr aus"

Heilbronn - Der wegen Mordes verurteilte sogenannte Heilbronner Wollhaus-Raser hat erfolglos gegen seine Ausweisung in die Türkei geklagt.

Der 21-jährige Mann wurde im Jahr 2023 wegen Mordes verurteilt. © Christoph Schmidt/dpa

Die Kammer habe sich in der Verhandlung nicht davon überzeugen können, dass von dem Mann keine Gefahr mehr ausgehe, teilte das Stuttgarter Verwaltungsgericht nach der Entscheidung mit. Es zeigte sich auch überzeugt, dass sich der 23-Jährige in der Türkei eingliedern könne.

Der in Heilbronn geborene und aufgewachsene Türke hatte im Februar 2023 in seiner Heimatstadt bei viel zu hohem Tempo in der Wollhausstraße die Kontrolle über seinen 300 PS starken Sportwagen verloren.

In der Tempo-40-Zone raste er mit rund 100 Kilometern pro Stunde in das Auto eines 42-Jährigen. Der Mann starb in den Trümmern seines Wagens. Seine Frau wurde schwer, die beiden Kinder leicht verletzt.

Das Landgericht verurteilte den Fahrer vor fast genau zwei Jahren unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes in drei Fällen zu einer Jugendstrafe von neun Jahren Haft. Es hatte das Mordmerkmal der Heimtücke als erfüllt angesehen, weil das Opfer nicht mit dem heranrasenden Wagen habe rechnen können.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verwarf die Revision des Angeklagten danach als offensichtlich unbegründet.