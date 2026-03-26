Krebskranken Mann ermordet? 79-Jährige vor Gericht

Ellwangen - Eine 79-Jährige steht wegen Mordes vor dem Ellwanger Landgericht , weil sie ihren krebskranken Mann im Schlaf erstochen haben soll.

Die Angeklagte (re) muss sich vor Gericht wegen Mordes verantworten. © Andreas Kempf/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft der Seniorin vor, sie habe Anfang Oktober mehrfach auf den 84-Jährigen eingestochen. Laut Anklage erlitt der Mann 40 Stichverletzungen mit einem Küchenmesser.

Demnach soll die Angeklagte ihren Ehemann unter anderem an Kopf, Schulter, Arme, Hände und Oberschenkel getroffen haben. Er sei aufgrund von zwei Stichen in den Hals verblutet. Danach soll die Seniorin versucht haben, sich selbst zu töten.

Die Rentnerin habe befürchtet, dass sie zusammen mit dem schwer kranken Ehemann in ein Heim untergebracht wird, weil sie mit der Pflege des Seniors überfordert war, so die Staatsanwaltschaft.

Der 84-Jährige hatte kurz zuvor zwei Schlaganfälle erlitten. Die Anklage wirft der Frau vor, heimtückisch den Senior im Schlaf angegriffen zu haben.

Der Mann habe so keine Möglichkeit gehabt, sich zu wehren.