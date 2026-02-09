Mädchen (6) aus Schwimmbad gelockt und missbraucht? Mann vor Gericht

Freiburg - Der Fall einer verschwundenen Sechsjährigen löste im vergangenen Sommer bundesweit Entsetzen aus: Nun steht ein Mann (31) in Freiburg vor Gericht, der das Kind damals aus dem Schwimmbad am Europa-Park gelockt und missbraucht haben soll.

Der Verdächtige muss sich nun wegen der Tat vor Gericht verantworten. © Martin Oversohl/dpa

Dem 31-jährigen Rumänen wird unter anderem sexueller Missbrauch, sexuelle Nötigung und versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Zum Auftakt des Prozesses kündigte sein Anwalt an, der Mann werde sich im Fall einer Verständigung mit der Staatsanwaltschaft über ein Strafmaß zu jenem Sommerabend in Rust äußern.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der Mann das Kind am Abend des 9. August vergangenen Jahres aus dem Bad gelockt und in ein nahegelegenes Maisfeld geführt haben.

Dort soll er Kokain geschluckt und das Kind aufgefordert haben, ebenfalls davon zu nehmen – es habe die Substanz jedoch auf den Boden geworfen.

Danach soll es zu sexuellen Übergriffen gekommen sein.