Seniorin fällt auf Flirt mit falschem Promi rein: Dann fällt ein tödlicher Schuss!

Die Seniorin sei überzeugt gewesen, mit dem "echten" Mark Keller zu chatten. Ein fataler Fehler, denn auch ihr Lebensgefährte bekam Wind von der Zuwendung des anderen "Liebhabers". Die Frau zog demnach sogar in Erwägung, die Beziehung zu ihrem Partner zu beenden.

Der Mord sei aus Sicht der Kammer wegen des hohen Alters des Mannes nicht milder zu behandeln als andere. © Aleksandra Bakmaz/dpa

Wie die Schwäbische.de berichtet, bezahlte die Frau die angebliche Affäre mit ihrem Leben: "Das konnten Sie nicht zulassen und dafür musste sie bestraft werden - und zwar mit dem Tod", so Richter Veiko Böhm zum 84-jährigen Angeklagten. Es sei ein Heimtücke-Mord gewesen.

Vermutlich muss es einer Hinrichtung geglichen haben: die Waffe sei demnach am Kopf der Getöteten aufgesetzt worden, so ein Sachverständiger in der Beweisaufnahme. Die Seniorin war völlig arglos. Sie hatte wohl nicht mit einem Angriff dieser Art gerechnet und keine Chance, sich aus der Situation zu befreien!

Der 84-jährige Mann wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, entgegen der Forderung seines Verteidigers Uwe Rung, ihn wegen fahrlässiger Tötung zu belangen.

Als "absolut unplausibel" empfand der Richter zudem die Version der Tatnacht, in der der Senior die Waffe unter einem Kissen fand. Als er seine Frau damit konfrontiert habe, soll sich der Schuss gelöst haben. Zuvor verkaufte der Angeklagte den Mord auch als Suizid der Frau, zog diese Version der Tat aber später zurück.

Eine Strafmilderung aufgrund des betagten Alters des Täters kam nicht in Frage.