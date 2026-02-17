Teenager festgehalten und misshandelt: Sechs Männer müssen hinter Gitter

Hechingen - Menschenraub, Erpressung, Körperverletzung: Im Streit um Schulden aus Drogengeschäften haben mehrere Jugendliche einen heute 17-Jährigen über mehrere Tage hinweg festgehalten und misshandelt.

Angeklagt sind eigentlich zwölf Männer. Die Kammer hat ihr Verfahren aber abgetrennt. © Tatjana Bojic/dpa

Davon war das Landgericht Hechingen überzeugt und verurteilte die Angeklagten wegen verschiedener Tatbeteiligungen zu mehrjährigen Haftstrafen. Der Haupttäter muss unter anderem wegen erpresserischen Menschenraubes für sechs Jahre und drei Monate ins Gefängnis.

Fünf weitere Jugendliche erhielten Haftstrafen von zwei Jahren und neun Monaten bis zu fünf Jahren und sechs Monaten. Ein weiterer Angeklagter wurde wegen Beihilfe zu einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt.

Zum Tatzeitpunkt waren die Angeklagten zwischen 16 und 19 Jahre alt, bei ihnen wurde daher Jugendstrafrecht angewendet. Vier der Angeklagten waren vor einiger Zeit einen sogenannten Deal mit der Staatsanwaltschaft eingegangen und hatten gestanden.

Das 17 Jahre alte Opfer wurde nach Überzeugung des Gerichts ab dem 11. April von den Angeklagten an wechselnden Orten festgehalten und erpresst. In der Nacht zum 15. April wurde er von der Polizei befreit, wo er umfassend aussagte. Vor Gericht nahm das Opfer das meiste zurück.

Er habe überzogen und die Polizei habe Druck ausgeübt, sagte der 17-Jährige. Nichts von alledem sah das Gericht als gegeben an. Vielmehr sei auf Zeugen Einfluss genommen worden, von wem auch immer.