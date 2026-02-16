Überraschende Wende im Prozess um Skilift-Unfall am Feldberg: "Das halbe Kind guckt raus"

Ein Kind stürzt am Feldberg von einem Sessellift. Ein Mitarbeiter soll die Schuld tragen. Nun ist das Verfahren beendet.

Von Magdalena Henkel, Marco Krefting Schönau im Schwarzwald - Nach dem Sturz eines Kindes aus einem Skilift in Todtnau (Landkreis Lörrach) akzeptiert ein beschuldigter Mitarbeiter der Herzogenhornbahn seine Strafe doch.

Der Angeklagte wehrte sich zunächst gegen den Strafbefehl. © Philipp von Ditfurth/dpa "Der Einspruch gegen den Strafbefehl wurde mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft am Freitag zurückgenommen", teilte das Amtsgericht Schönau im Schwarzwald mit. Der Strafbefehl sei damit rechtskräftig. Das Mädchen hatte es im März vergangenen Jahres nicht richtig auf einen Sessellift am Feldberg geschafft und war mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Für die damals Achtjährige endete ihr Skikurs mit einem dreitägigen Krankenhausaufenthalt und mehreren Prellungen, wie die Eltern berichteten. Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen hatte dem Mitarbeiter der Herzogenhornbahn fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Gerichtsprozesse Baden-Württemberg Mann gefesselt in Krankenhaus verbrannt: Arzt weist Vorwürfe zurück Er sei unaufmerksam gewesen und habe den Lift nicht abgeschaltet, obwohl die Situation auf dem Bildschirm der Überwachungsanlage zu erkennen gewesen sei. Der Beschuldigte wehrte sich aber zunächst gegen den Strafbefehl von 30 Tagessätzen zu je 30 Euro, weshalb vor Gericht verhandelt wurde.

Mann wies Vorwürfe erst zurück

Beim Prozessauftakt Mitte Januar hatte der Mann die Vorwürfe zunächst bestritten. Im Einstiegsbereich sei für ihn nicht ersichtlich gewesen, dass das Kind nicht richtig zu sitzen gekommen sei, sagte er. Neben dem Mädchen seien zwei Frauen auf denselben Sessel gestiegen. Er habe gesehen, dass eine der beiden die Hand am Sicherheitsbügel gehabt habe, der heruntergezogen werden müsse. Daraufhin habe er sich um die nächsten Menschen in der Reihe gekümmert - und keinen Anlass gesehen, den Lift anzuhalten.

Bildmaterial zeigt den Vorfall