War es heimtückischer Mord? Duo in Freiburg vor Gericht

Die 24-Jährige (l.) und ihr mutmaßlicher Komplize (23, 2.v.l.) müssen sich für einen mutmaßlichen Mord im vergangenen Sommer vor Gericht verantworten. © Christian Böhmer/dpa

Die Angeklagte und der 23 Jahre alte Mitangeklagte sollen zudem auf die Mutter der Frau eingestochen, eingeschlagen und sie damit lebensgefährlich verletzt haben.

Der Prozess vor dem Freiburger Landgericht begann am heutigen Montag und soll bis Anfang Mai laufen.

Die Angeklagten sind Deutsche. Sie sitzen in Untersuchungshaft und wurden in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Sie schwiegen vor Gericht.

Ihre Anwälte teilten mit, dass sie sich zunächst weder zur Person noch zu den Vorwürfen äußern wollten.