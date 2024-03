Mädchen (†10) in Kinderheim getötet: 26-Jähriger wegen Vergewaltigung verurteilt

Hof/Wunsiedel - Nach dem Tod einer Zehnjährigen in einem Kinderheim in Oberfranken wurde der Angeklagte (26) zu sieben Jahre und sechs Monate Haft verurteilt.

Im Prozess um die Vergewaltigung eines zehnjährigen Mädchens fiel am Mittwoch das Urteil. © Daniel Vogl/dpa

Bei der Anklage ging es nicht darum, ob er auch für den Tod des Mädchens verantwortlich ist. Die Jugendkammer des Landgerichts Hof sprach den Angeklagten unter anderem der Vergewaltigung und des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern schuldig.

Der Angeklagte hatte bereits zu Beginn des Prozesses eingeräumt, dass er das Mädchen vergewaltigt hatte, eine Beteiligung am Tod der Zehnjährigen aber von sich gewiesen.

Das Mädchen war am Morgen des 4. April 2023 tot in einem Bett des Kinderheims in Wunsiedel gefunden worden. Der Angeklagte soll in der Nacht zuvor in das Heim eingestiegen sein und das Mädchen im Beisein eines damals Elfjährigen vergewaltigt haben.

Der Junge soll das Mädchen laut den Ermittlungen nach einem Streit in derselben Nacht getötet haben. Er kann aufgrund seines Alters strafrechtlich nicht verfolgt werden.