Angehende Krankenschwester (†19) mit Schal getötet: Gutachter geht nicht von Affekttat aus

Aschaffenburg - Im Cold Case der getöteten Maria Köhler (†19) hält es der psychiatrische Gutachter Hans-Peter Volz für unwahrscheinlich, dass der mutmaßliche Mörder der angehenden Krankenschwester im Affekt gehandelt hat.

Der Angeklagte im Mordfall Maria Köhler wird vom zuständigen psychiatrischen Gutachter nicht als schuldunfähig eingeschätzt. © Daniel Löb/dpa

So sei zum einen der wahrscheinliche Auslöser der Gewalttat - die neue Beziehung des Opfers mit einem anderen Mann - nicht banal gewesen, gab eine Sprecherin des Landgerichts Aschaffenburg die Aussage des Sachverständigen wieder.

Zudem spreche das Verhalten des Angeklagten nach der Strangulation der 19-Jährigen am 30. Juli 1984 gegen eine Straftat in einem starken, meist plötzlich auftretenden Gefühlszustand.

Der damals 25-Jährige hatte sich nach dem Tod seiner Ex-Freundin Maria Köhler einen Koffer gekauft und war per Flugzeug von Frankfurt/Main aus in die Türkei geflohen.

Nach Angaben der Sprecherin geht Volz auch nicht von einer Schuldunfähigkeit des Verdächtigen aus, auch nicht von einer verminderten.

Der heute 67 Jahre alte Angeklagte hatte zu Prozessauftakt gestanden, die angehende Krankenschwester in ihrem Zimmer im Schwesternwohnheim nach einem Streit getötet zu haben. Es sei im Affekt geschehen, hatte seine Anwältin gesagt. Maria hatte sich vor ihrem Tod von dem damals 25-Jährigen getrennt und einen neuen Partner, einen im hessischen Hanau stationierten US-Soldaten.