Täter schlug zu, als sein Opfer schlief: Urteil nach brutalem Überfall gefallen

Ansbach - Wegen Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge hat das Landgericht Ansbach einen 48-Jährigen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Mann schlug auf sein Opfer in der Nacht ein.

Das Landgericht Ansbach verurteilte den Täter zu lebenslanger Haft. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann im März 2025 nachts in die Wohnung eines ihm bekannten 66-Jährigen in Ansbach eingebrochen war, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Der Angeklagte schlug demnach massiv auf das Opfer ein, während dieses im Bett lag, und raubte unter anderem Uhren, eine Goldkette und eine EC-Karte.

Besonders tragisch sind die Umstände, die zum Tod des 66-Jährigen führten.

Nach dem Überfall kam der Schwerverletzte zunächst in ein Krankenhaus. Dort verschwand er jedoch wenige Tage später mitten in der Nacht – offenbar war er infolge seiner schweren Kopfverletzungen verwirrt.