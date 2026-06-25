Aus Asservatenkammer geklaut: Ex-Polizeiangestellte muss ins Gefängnis

Nürnberg - Eine ehemalige Polizeiangestellte ist in Nürnberg zu drei Jahren Haft verurteilt worden, weil sie sich in der Asservatenkammer am Bargeld bedient hatte.

Die Frau muss für drei Jahre ins Gefängnis. (Symbolfoto) © Felix Kästle/dpa

Insgesamt habe die Frau Bargeld in Höhe von fast 200.000 Euro an sich genommen, urteilte das Landgericht Nürnberg-Fürth und folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung der geständigen Angeklagten hatte eine Bewährungsstrafe gefordert.

Der Ex-Freund der Frau, der einen Teil des Geldes zeitweise für sie aufbewahrt hatte, wurde vom Gericht zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

126.000 Euro sind bereits wieder zurück in der Hand des Staates. Weitere 66.000 Euro muss die Frau noch abstottern.

Das Gericht würdigte zwar das Geständnis der Frau, wies in seinem Urteil aber auch darauf hin, dass sie nicht nur das Vertrauen ihres Arbeitgebers missbraucht habe, sondern als Polizeibedienstete auch das Vertrauen der gesamten Bevölkerung.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.