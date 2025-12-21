Frau erstochen: Polizei nimmt Ehemann fest

Wallersdorf – Eine Frau ist in Niederbayern nach ersten Erkenntnissen der Polizei von ihrem Mann mit einem Messer attackiert und tödlich verletzt worden.

Der Tatverdächtige ließ sich vor Ort von der Polizei festnehmen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, soll es in der Nacht auf Sonntag kurz vor Mitternacht in Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) zu einem Streit unter den Eheleuten gekommen sein.

Dabei soll der 44 Jahre alte Deutsche seine 39 Jahre alte Frau mit einem Messer angegriffen haben. Sie habe dabei tödliche Verletzungen erlitten.

Die Polizei habe den Mann noch am Tatort "widerstandslos" festgenommen, hieß es weiter. Wer die Polizei verständigte, war zunächst unklar.

Zu weiteren Umständen und zum möglichen Motiv der Tat machten die Ermittler zunächst keine Angaben.