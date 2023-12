Ex-Nationalkeeper Jens Lehmann im Kettensägen-Prozess verurteilt

Der frühere Nationaltorhüter Jens Lehmann (54, r.) muss 420.000 Euro Strafe im Kettensägen-Prozess bezahlen. © Peter Kneffel/dpa

Zuvor forderte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung sowie 216.000 Euro Strafe.

"Mit der Kettensäge in den Händen werden Helden zu Legenden", sagte der Staatsanwalt Stefan Kreutzer am Freitag in seinem Schlussplädoyer vor dem Amtsgericht Starnberg. Oder jene Helden landen - wie hier - vor Gericht.

Dem Vize-Weltmeister von 2002 (ohne Einsatz) wird unter anderem vorgeworfen, im Sommer 2022 den Dachbalken in der neu gebauten Garage eines Nachbarn mit einer Kettensäge beschädigt zu haben.

Laut Anklage sei der mutmaßlichen Tat ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit vorausgegangen. Entsprechend stand Lehmann nun vor Gericht wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und versuchten Betrugs.

Für Kreutzer bestehe kein Zweifel, dass der 54-Jährige seinem Nachbarn "schlicht und ergreifend eins auswischen" wollte. Der Staatsanwalt bewertete den Ex-Athleten als "hochgradig verhaltensauffällig".

Als weiteres Beispiel nannte der Jurist den Vorfall in einem Parkhaus am Flughafen, bei dem Lehmann offenbar keine Gebühren zahlen wollte und daher Stoßstange an Stoßstange hinter einem anderen Auto durch die offene Schranke fuhr. "Und das für ein paar Hundert Euro. Bei Ihren finanziellen Verhältnissen", so der Vorwurf vor Gericht.