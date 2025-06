Nach fast drei Jahren wieder frei: Mutmaßlicher Mörder im Eiskeller-Fall doch unschuldig?

In mehreren Gutachten, die teils von der Verteidigung in Auftrag gegeben wurden, soll ein Szenario ausgearbeitet sein, laut dem die alkoholisierte Studentin sich die tödlichen Verletzungen durch einen Unfall zugezogen haben könnte.

Das Mord-Urteil an der Medizinstudentin, die vor ihrem Tod im "Eiskeller" feierte, wurde aufgehoben. © Uwe Lein/dpa

Es bleiben Ungereimtheiten. Die junge Frau war an einem Feiertag im Oktober 2022 gegen 2.30 Uhr aus dem Musikclub "Eiskeller" in Prien am Chiemsee gekommen. Rund zwölf Stunden später entdeckte ein Passant ihre Leiche flussabwärts in der Prien.



Beim Auffinden trug die junge Frau Stringtanga, Turnschuhe, Strümpfe und ihre Oberbekleidung. Eine Hose hatte der leblose Körper jedoch nicht mehr an.

Laut dem durch mehrere Medien zitierten schriftlichen Urteil soll ihr der mutmaßliche Mörder – der sie beim Joggen gegen 2.30 Uhr zufällig traf – Hose und Lederjacke ausgezogen haben, um sie zu vergewaltigen.

Dann soll er von seinem Vorhaben aber abgerückt sein und die sowohl größere als auch schwerere Betäubte in den Bach geworfen haben.

Einen objektiven Beweis für die Täterschaft gibt es nicht – nur Indizien, aus denen diese These im Urteil basieren. Aber: keine DNA, kein Sperma, kein Blut, nicht eine Hautschuppe des Verdächtigen, keine Zeugen und auch kein Tatwerkzeug, mit dem er sie bewusstlos geschlagen haben soll.

Hat er die Spontan-Tat also perfekt geplant? Oder handelt es sich doch um einen Unfall, beispielsweise ein Abrutschen beim Urinieren? Die Antwort kann höchstens der Verdächtige geben. Ein neues Verfahren soll im September beginnen. Der mutmaßliche Täter wurde zu neun Jahren Haft wegen Mordes an der Studentin verurteilt.