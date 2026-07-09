Frau vor den Augen ihrer Kinder auf offener Straße getötet: Mordprozess gegen Noch-Ehemann

Landshut - Mit mehreren Messerstichen soll ein Mann seine Noch-Ehefrau vor gut einem halben Jahr auf offener Straße getötet haben. Die drei Kinder des Paares sollen ihrer fliehenden Mutter noch hinterhergelaufen sein, ehe sie zu Nachbarn flüchteten, so die Staatsanwaltschaft.

Die gemeinsamen Kinder mussten die Bluttat mit ansehen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Anklagebehörde wirft dem zum Tatzeitpunkt 44 Jahre alten Deutschen Mord vor. Am Donnerstag (9 Uhr) beginnt gegen ihn der Prozess vor dem Landgericht Landshut.

Die 39-Jährige starb noch am Tatort in Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau). Eines der Kinder hatte den Ermittlungen nach ein Küchenmesser genommen, um die Mutter gegen den Vater zu verteidigen.

Der Mann soll dem Sohn einen Faustschlag verpasst, ihm das Messer abgenommen und damit die Frau verfolgt und niedergestochen haben.

Wenig später ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen.