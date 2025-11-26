"Ich habe es schon bereut": Angeklagter gesteht Messer-Attacke

Ansbach - Im Prozess um einen versuchten Auftragsmord in Mittelfranken hat ein 26-Jähriger den Messerangriff in einem Wohngebiet vor dem Landgericht Ansbach eingeräumt. Ein damals 40-Jähriger erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Anfang Februar wurde ein Mann im mittelfränkischen Landkreis Ansbach auf offener Straße niedergestochen. Nun kommt es zum Prozess. © Daniel Karmann/dpa

Er habe die Tat begangen, weil ihm und seiner Familie in der Türkei gedroht worden sei, sagte der Angeklagte, der zuletzt im Breisgau gewohnt hatte. Ihm seien außerdem 40.000 Euro für den Mord versprochen worden. Das Geld habe er aber nie erhalten.

Vor dem Landgericht beteuerte der Angeklagte, er "wollte nicht töten". Deshalb habe er nach den Messerstichen in den Hals und den Oberkörper des Opfers nicht weiter zugestochen. "Ich habe es schon bereut, in dem Moment."

Der Mann hatte laut Anklage sein Opfer am Morgen des 6. Februar 2025 auf der Straße vor dessen Wohnung in Heilsbronn (Landkreis Ansbach) abgefangen und in ein Gespräch verwickelt. Als der 40-Jährige in sein Auto einsteigen wollte, habe der Angeklagte unvermittelt mit einem Messer in dessen Hals und Flanke gestochen, sagte die Staatsanwältin.

Danach sei der Angeklagte fluchtartig davongerannt. Ein Mittäter habe ein Fluchtfahrzeug gerufen.



Das 40-jährige Opfer überlebte laut der Staatsanwaltschaft, weil er mit seinem Handy den Notruf wählen und die stark blutenden Wunden abdrücken konnte, bis der Rettungsdienst kam. Als er im Krankenhaus eintraf, hatte er demnach bereits einen halben Liter Blut verloren. Eine Operation rettete sein Leben.

Den Ermittlungen zufolge flohen die beiden aus der Türkei stammenden Männer über Frankreich nach Großbritannien. Dort nahm die Polizei den 26-Jährigen fest. Er sitzt seit März in Untersuchungshaft in Deutschland. Sein Mittäter floh weiter in die Türkei.

Auch der Auftraggeber für den Mord ist der Staatsanwaltschaft bekannt. Er befindet sich demnach in Frankreich.