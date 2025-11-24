Mord im Botanischen Garten: Wird jetzt der Prozess unterbrochen?

München - Mehr als ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes im Alten Botanischen Garten in München hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen.

Das Landgericht München I hat für den Prozess sieben Verhandlungstage angesetzt. Diese könnten sich jetzt weiter erstrecken, als ursprünglich gedacht. © Matthias Balk/dpa

Der 31 Jahre alte Angeklagte soll den betrunkenen Mann am Morgen des 25. September 2024 nach einem Streit heftig getreten haben.

Laut Staatsanwaltschaft trat er ihm mit einem gezielten, wuchtigen Tritt gegen den Kopf. Der 57-Jährige fiel zu Boden, prallte auf den Hinterkopf und starb wenig später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Der Angeklagte habe den tödlichen Verlauf "billigend in Kauf" genommen, sagt die Staatsanwältin.

Laut Anklage starb der Mann nach der Attacke entweder an einer Herzerkrankung oder daran, dass er an seiner Zunge erstickte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31 Jahre alten Angeklagten Mord aus Heimtücke vor.

Nach einem Hinweis der zuständigen Kammer zu Prozessbeginn am Landgericht kommt aber auch noch ein Mord durch Unterlassen infrage, weil der Angeklagte den Verletzten im Alten Botanischen Garten liegen lassen haben soll, ohne Hilfe zu holen.