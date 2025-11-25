Mann mit Tötungsfantasie sticht auf Pizzabotin ein: Dreieinhalb Jahre Haft und Psychiatrie

Ein 27-Jähriger attackierte im März mit einem Messer eine Pizzabotin. Das Landgericht Landshut verurteilte ihn zu dreieinhalb Jahren Haft.

Von Ute Wessels Landshut - Ein 27-Jähriger attackierte im März eine Pizzabotin mit einem Messer. Nun wurde er vor dem Landgericht Landshut zu einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt.

Der Täter wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. © Armin Weigel/dpa Für den Mann wurde zudem die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung angeordnet. Der Tatvorwurf lautet gefährliche Körperverletzung. Angeklagt war der Mann ursprünglich wegen versuchten Mordes. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, schon längere Zeit den Wunsch gehegt zu haben, einen Menschen zu töten - mit dem Ziel, in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht zu werden. Zu Prozessbeginn hatte er die Tat eingeräumt. Was er getan habe, tue ihm leid, sagte er. Gerichtsprozesse Bayern Freispruch im "Eiskeller"-Prozess: Richterin entschuldigt sich, Zuschauer applaudieren Nun plädierte die Staatsanwaltschaft auf drei Jahre und neun Monate Haft samt Unterbringung. Vom Tatvorwurf des versuchten Mordes rückte der Ankläger in seinem Schlussvortrag allerdings ab. Es sei nicht auszuschließen, dass der Angeklagte während der Tat von seiner Tötungsabsicht zurückgetreten sei. Insofern ging die Staatsanwaltschaft jetzt von gefährlicher Körperverletzung aus.

Im Landgericht Landshut wurde das Urteil gegen den Angreifer festgelegt. (Archivfoto) © Armin Weigel/dpa

Angeklagter wollte ein Leben hinter Gittern führen