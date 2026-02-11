Ein Jahr später: Gedenken an Opfer von Auto-Anschlag

München - Es ist eine friedliche Demonstration der Gewerkschaft Verdi, Polizeiwagen begleiten die rund 1400 Demonstranten. Plötzlich rast ein weißer Kleinwagen an einem Polizeiauto vorbei direkt in die Menge. Der Wagen erfasst als Erste die zwei Jahre alte Hafsa im Kinderwagen und ihre Mutter Amel – beide sterben.

Islamistischer Terror kurz vor der Bundestagswahl 2025: Sicherheitspolitisch fachte die Tat in München Debatten über Prävention, Radikalisierung und Sicherheit im öffentlichen Raum an. © Christoph Trost/dpa

Zum Jahrestag haben die Stadt München und die Gewerkschaft Verdi am Tatort zu einem Gedenken eingeladen.

"Das Leid und die Folgen des Anschlags begleiten unsere Stadt bis heute – am Jahrestag werden Schmerz und Erinnerung besonders spürbar", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (67, SPD).

Zu dem Gedenken werden auch Teilnehmer der Demo und Überlebende erwartet. Manche werden allerdings bewusst nicht dabei sein – die Belastung ist für sie bis heute zu hoch.

Keine 500 Meter vom Tatort entfernt wird seit Mitte Januar am Oberlandesgericht München gegen den 25-jährigen Afghanen verhandelt, der am Steuer des Kleinwagens saß.