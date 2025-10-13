Hanna-Mordprozess: Psychologe warnt vor "Gefahr von Falschaussagen" bei Zeugen

Die Glaubwürdigkeit eines zentralen Zeugen ist am Montag Thema im Mordprozess um den Tod der Studentin Hanna aus Aschau.

Von Cordula Dieckmann Traunstein/Laufen - Hat der Angeklagte im Mordprozess um den Tod von Studentin Hanna W. (†23) aus Aschau die Tat gegenüber einem Mithäftling gestanden?

Der Angeklagte (l) steht mit seiner Anwältin Regina Rick im Amtsgericht. Auf Fotos wolle er ausdrücklich nicht gepixelt werden. © Sven Hoppe/dpa Was ist in jener Oktobernacht vor drei Jahren in Aschau geschehen? Stürzte Hanna nach einer ausgiebigen Partynacht in einen Bach und ertrank? Oder war es Mord, womöglich aus sexuellen Motiven? Glaubt man dem bisherigen Hauptbelastungszeugen, war der Tod der Medizin-Studentin kein Unfall. Doch die Aussage des 25-Jährigen wird mittlerweile angezweifelt - nun auch von dem Gutachter Max Steller. In dem wegen einer Revision neu aufgerollten Prozess vor dem Landgericht Traunstein hat sich der Rechtspsychologe geäußert. Er könne keine Indikatoren für den Wahrheitsgehalt der Aussage finden, trägt der Rechtspsychologe Max Steller im Prozess vor. Oder einfacher gesagt: Der Zeuge könnte gelogen haben. Gerichtsprozesse Bayern Mordprozess um Tod von Studentin Hanna: Ex-Mithäftling belastet Angeklagten erneut Bewusst, aber auch unbewusst. Oder er könnte sich in eine Vorstellung hineingesteigert haben. Kennengelernt hatten sich der Zeuge und der Angeklagte, als sie beide im Gefängnis saßen, der eine wegen des Verdachts einer Sexualstraftat, der andere wegen Mordverdachts.

Beim Kartenspiel soll Sebastian T. den Mord gestanden haben

Angeklagt ist erneut ein 23-jähriger Mann aus Aschau, der im ersten Prozess zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt worden war. © Felix Hörhager/dpa So wie damals bleibt der Zeuge jedoch auch dieses Mal bei seiner Aussage: Der Angeklagte habe in einem Gespräch gesagt, Hanna aus sexuellen Motiven angegriffen, bewusstlos geschlagen und in einen Fluss geworfen zu haben. Stattgefunden haben soll die Unterhaltung beim gemeinsamen Kartenspiel im Gefängnis, wo sich die beiden Männer im Herbst 2022 kennengelernt hatten. Dass der Angeklagte und sein Mithäftling sich unterhalten haben, glaubt Steller. Anschaulich habe der 25-Jährige das vorgetragen, sagt er. Sogar eine Skizze seiner Gefängniszelle hatte er gefertigt, wo sich die beiden Männer immer wieder mal getroffen hatten, um in Ruhe Karten zu spielen. Gerichtsprozesse Bayern Mordprozess ohne Leiche: Verteidiger fordern Freispruch Auch dass sie sich ihre Haftgeschichten erzählten, hält er für möglich. Die Themen seien wohl über Wetter oder Essen hinausgegangen, vermutet der Psychologe.

Der Musikclub "Eiskeller" unterhalb des Schlosses Aschau im Chiemgau. Hanna hatte Anfang Oktober 2022 den Musikclub besucht und war danach gewaltsam ums Leben gekommen. © Uwe Lein/dpa

Eltern von Hanna bleiben dem Mord-Prozess fern