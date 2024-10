Heimtückischer Mord aus Habgier? Zeugen belasten Krankenschwester schwer

Regensburg - Auf einer Station eines Regensburger Krankenhauses werden innerhalb kurzer Zeit mehrere Patienten bewusstlos und stellen hinterher fest, dass Schmuckstücke fehlen. Eine 65 Jahre alte Frau stirbt. Eine Krankenschwester gerät in Verdacht, den Patienten Medikamente verabreicht zu haben, um sie zu bestehlen. Nun wird der 37-Jährigen der Prozess gemacht. Der Vorwurf: heimtückischer Mord aus Habgier.

Mehrere Opfer sowie Kolleginnen der Angeklagten und Ärzte des Krankenhauses sind in dem zunächst auf fünf Tage terminierten Verfahren als Zeugen geladen.

Zu Prozessbeginn am Mittwoch ließ die Angeklagte, eine philippinische Staatsangehörige, über ihre Verteidigerin die Vorwürfe bestreiten. Sie habe die Patienten nicht betäubt, bestohlen oder ihren Tod verursacht.

Zudem legt die Staatsanwaltschaft der Krankenschwester fünffachen Mordversuch, Körperverletzung und besonders schweren Raub zur Last.

Die 37 Jahre alte philippinische Staatsangehörige wies die Vorwürfe von sich. © Armin Weigel/dpa

Eine 77 Jahre alte Frau berichtete, wie ihr während ihres Klinikaufenthaltes eine Krankenschwester den Zugang zum Infusionsschlauch spülte. "Ich war dann gleich weg", sagte die Seniorin.

Sie habe eigentlich mit einem Bekannten am Handy telefoniert und sei erst am nächsten Morgen wieder zu sich gekommen und habe sich gewundert, so "gut geschlafen" zu haben. Etwas später sei ihr aufgefallen, dass Fingerringe fehlten.

Der Bekannte sagte als Zeuge, er habe sich Sorgen gemacht, als das Telefongespräch abgerissen sei, und habe über die Klinikpforte der Station Bescheid gegeben. Auch die zwei Zimmernachbarinnen der 77-Jährigen hatten eine Schwester gerufen.

Der Arzt, der die Patientin am nächsten Tag betreute, sagte, es sei ihm komisch vorgekommen, weil es schon der zweite Fall ungeklärter Bewusstlosigkeit gewesen sei.

Er habe dies dann dem Chefarzt gemeldet. Auch zwei Ärztinnen, die die 77-Jährige in der Nacht beziehungsweise am nächsten Morgen behandelten, sagten, sie hätten sich die Bewusstlosigkeit nicht erklären können.