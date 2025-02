RTL-Obdachloser (†53) totgeprügelt: Jugendlicher muss für fast sieben Jahre ins Gefängnis

Kempten - Nach dem Tod eines 53 Jahre alten Obdachlosen im Allgäu ist ein Jugendlicher am Mittwoch zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden.

Im Stadtzentrum von Immenstadt nahmen zahlreiche Menschen Anteil am Tod des 53-jährigen Obdachlosen. © Lisa Hild/dpa

Der Fall bekam besonders große Aufmerksamkeit, nachdem bekannt wurde, dass es sich bei dem Opfer um "Deutschlands beliebtesten Obdachlosen" handelte. Er war durch eine RTL-Dokumentation bekannt geworden.

Das Landgericht Kempten sprach den Angeklagten wegen der Auseinandersetzung mit dem 53 Jahre alten Opfer der Körperverletzung mit Todesfolge für schuldig.

Die Staatsanwaltschaft hatte den zum Tatzeitpunkt 17-jährigen Täter zunächst wegen Mordes angeklagt, war während der Verhandlung allerdings von dem Vorwurf abgerückt.

"Das Gericht ging nicht davon aus, dass der Angeklagte vorsätzlich den Tod des Geschädigten herbeiführen wollte", so ein Gerichtssprecher.

Der 17-Jährige – der von der Polizei als Intensivtäter geführt wurde – war im Mai 2024 in Immenstadt anfangs in einen verbalen Streit mit dem Obdachlosen geraten. Die Lage eskalierte und die Auseinandersetzung endete in körperlicher Gewalt.