IS-Prozess in München: Mädchen (5, 12) versklavt, vergewaltigt und misshandelt

München - Im Prozess um die Versklavung zweier jesidischer Mädchen vor dem Oberlandesgericht München hat die Angeklagte ihr letztes Wort für eine knappe Entschuldigung genutzt. "Es tut mir leid", sagte die 30-Jährige. Ihr ebenfalls angeklagter Ehemann erklärte dagegen: "Ich möchte nichts sagen."

Die wegen Versklavung, Vergewaltigung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagte irakische Frau (2.v.l.) sitzt im Saal des Oberlandesgerichts. © Britta Schultejans/dpa

In dem Verfahren gegen das irakische Ehepaar, das seit etwas mehr als einem Jahr läuft, geht es um unvorstellbare Gräueltaten an den Kindern, um Gewalt, Missbrauch und Folter.

Das Urteil will der Staatsschutzsenat am 13. Juli sprechen, dann im neuen Strafjustizzentrum. Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft sollten die Frau und der Mann, der am Mittwoch 45 Jahre alt wird, lebenslang in Haft.

Zudem forderte die Vertreterin des Generalbundesanwalts in ihrem Plädoyer Mitte Mai die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.

In ihrem letzten Wort gingen die beiden Angeklagten nun auf diese Vorwürfe nicht ein.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Paar unter anderem Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor, dazu schweren sexuellen Missbrauch von Kindern beziehungsweise die Beihilfe dazu.

"Die monströse Gewalt liegt so fern jeglicher Menschlichkeit, dass sie unwirklich erscheint", hatte die Vertreterin des Generalbundesanwalts erklärt. Alles habe dem Ziel des IS gedient, den jesidischen Glauben zu vernichten.