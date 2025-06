Mordurteil aufgehoben: War es doch ein Unfall? Neuer Prozess um Tod von Studentin

Traunstein - Ist die Medizinstudentin Hanna (†20) Opfer eines Gewaltverbrechens geworden? Oder war es ein tragischer Unfall? Das Mordurteil gegen einen Verdächtigen wurde inzwischen aufgehoben – doch noch sitzt er in Haft.

Alles in Kürze

Der vom Landgericht Traunstein verurteilte Mann ging in Revision. Das Mord-Urteil wurde aufgehoben. © Uwe Lein/dpa

Die junge Frau war an einem Feiertag im Oktober 2022 gegen 2.30 Uhr aus dem Musikclub Prien am Chiemsee "Eiskeller" gekommen. Etwa zwölf Stunden später entdeckte ein Passant ihre Leiche flussabwärts in der Prien.

Der Fall war über viele Monate in den Schlagzeilen.

Im März 2024 sah es das Landgericht Traunstein als erwiesen an, dass der damals 22 Jahre alte Hauptverdächtige die junge Frau getötet habe.

Die Jugendkammer entschied nach mehr als 30 Verhandlungstagen, dass er sie aus sexuellen Motiven verfolgt, von hinten angegriffen und dann schwer verletzt in den nahen Bärbach geworfen haben soll.

Vor wenigen Wochen wurde das Urteil nach Revision durch den Bundesgerichtshof (BGH) aufgehoben. Der Fall wird neu verhandelt. Mehrere Gutachten sollen jetzt beweisen, dass die Studentin nicht getötet wurde, sondern bei einem tragischen Unfall ihr Leben verlor. Eine These, die vor Gericht verworfen wurde.