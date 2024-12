Messer in Klinik geschmuggelt: 15-Jähriger ersticht Jungen (†7)

Das Verfahren vor der Jugendkammer des Landgerichtes in Weiden in der Oberpfalz habe planmäßig begonnen, erklärte Gerichtssprecher Florian Bauer.

Bei dem Vorfall erlitt auch ein Pfleger Verletzungen, der versucht haben soll, den damals 14 Jahre alten Jugendlichen zu entwaffnen.

Die Generalstaatsanwaltschaft München ging nach den Ermittlungen davon aus, dass der Beschuldigte Tötungsfantasien hatte, die er schließlich am Tattag Ende Oktober 2023 in die Tat umsetzte. Nach Besuchen bei seinen Eltern in den Tagen zuvor sei es ihm gelungen, zwei Messer in die Klinik zu schmuggeln.

Die Anklagebehörde geht bei dem Jugendlichen von einer erheblich verminderten, jedoch nicht aufgehobenen Schuldfähigkeit aus. Grund soll eine psychiatrische Erkrankung des Jungen sein.