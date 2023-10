26.10.2023 17:04 2.100 Kind (7) in Jugendpsychiatrie schwer verletzt: 14-Jähriger attackiert mit Messer zwei Menschen

In einer kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtung in Regensburg sind am Donnerstag ein 63-Jähriger und ein Siebenjähriger schwer verletzt worden.

Von Marco Schimpfhauser

Regensburg - In einer kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtung des Bezirksklinikums Regensburg sind am Donnerstagvormittag zwei Menschen durch eine Messerattacke schwer verletzt worden. Darunter ein sieben Jahre altes Kind. Mehrere Einsatz- und Rettungskräfte waren bei dem Vorfall in der jugendpsychiatrischen Einrichtung vor Ort. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz bekannt gab, sei ein 14-jähriger Patient tatverdächtig. Der Vorfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr in einer Einrichtung in der Vitusstraße. "Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden zunächst ein 63-Jähriger auf einem Flur und ein siebenjähriges Kind auf einer Station verletzt. Sie sind aktuell in einem Krankenhaus wegen Stichverletzungen in Behandlung", gab das Präsidium auf seiner Internetseite bekannt. Polizeimeldungen Brennende Klopapier-Rolle: Rund 50 Menschen müssen Hotel in der Nacht verlassen Mehrere Einsatz- und Rettungskräfte waren daraufhin vor Ort. "Ein 27-jähriger Mitarbeiter der Einrichtung überwältigte den 14-jährigen Patienten und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest." Der Mitarbeiter wurde dabei mehrfach an der Hand verletzt. "Aktuell laufen die Ermittlungen zur Tat durch die Kriminalpolizei aufgrund eines versuchten Tötungsdelikts", heißt es weiter. "Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen." Mehrere Kriseninterventionsteams kümmerten sich um die Eltern des Kindes und weitere Betroffene des Vorfalls.

