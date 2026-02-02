Mutter von drei Kindern mit vier Kopfschüssen hingerichtet: Täter soll Opfer kaum gekannt haben
Von Ulf Vogler und Benedikt Zinsmeister
Augsburg - Nach einem Gewaltverbrechen an Nina H. (†30) muss sich von Montag (9 Uhr) an ein 29-Jähriger wegen Mordes vor dem Landgericht Augsburg verantworten.
Der Mann soll die dreifache Mutter am 19. Mai des vergangenen Jahres am späten Abend in deren Augsburger Wohnung mit vier Kopfschüssen getötet haben.
Auslöser der Tat soll gewesen sein, dass sich die Frau von dem Ziehvater des Angeklagten wenige Wochen vorher getrennt hatte und der 29-Jährige dies quasi rächen wollte.
Der Beschuldigte selbst soll keine enge Beziehung zu der Frau gehabt haben. Der Ziehvater des Mannes hatte ihn laut Anklage allerdings wie einen Detektiv auf die Frau angesetzt, um sie auszuspionieren.
Ein Familienmitglied hatte das Opfer damals entdeckt, das mit den drei Kindern in der Wohnung lebte. Die Angehörige alarmierte am 19. Mai gegen Mitternacht die Polizei. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie starb den Angaben zufolge noch vor Ort an den Schussverletzungen.
Die Mutter hatte drei kleine Kinder, eines davon soll das schreckliche Geschehen in der Wohnung auch miterlebt haben.
Dreifach-Mutter in Augsburg getötet: Mordprozess wird sich wohl lange ziehen
Bereits kurz nach der Tat wurde der Mann festgenommen, zunächst aber wieder freigelassen. Nach neun Tagen kam der Verdächtige dann aufgrund neuer Ermittlungsergebnisse in Untersuchungshaft, zudem wurde die mutmaßliche Tatwaffe in einem Bach sichergestellt. Die Pistole soll der Mann auf der Flucht vom Tatort weggeworfen haben.
Es ist noch unklar, ob sich der angeklagte Deutsche in dem Prozess irgendwie zu den Vorwürfen äußern wird. Die Strafkammer geht bislang jedenfalls von einem komplexen und langwierigen Verfahren aus. Das Gericht hat 20 weitere Verhandlungstage geplant, ein Urteil ist demnach erst Mitte Juni vorgesehen.
Titelfoto: 123rf/videst