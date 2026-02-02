Mutter von drei Kindern mit vier Kopfschüssen hingerichtet: Täter soll Opfer kaum gekannt haben

Augsburg - Nach einem Gewaltverbrechen an Nina H. (†30) muss sich von Montag (9 Uhr) an ein 29-Jähriger wegen Mordes vor dem Landgericht Augsburg verantworten.

Der jungen Frau wurde viermal in den Kopf geschossen. Sie starb noch am Tatort. (Symbolfoto) © 123rf/videst

Der Mann soll die dreifache Mutter am 19. Mai des vergangenen Jahres am späten Abend in deren Augsburger Wohnung mit vier Kopfschüssen getötet haben.

Auslöser der Tat soll gewesen sein, dass sich die Frau von dem Ziehvater des Angeklagten wenige Wochen vorher getrennt hatte und der 29-Jährige dies quasi rächen wollte.

Der Beschuldigte selbst soll keine enge Beziehung zu der Frau gehabt haben. Der Ziehvater des Mannes hatte ihn laut Anklage allerdings wie einen Detektiv auf die Frau angesetzt, um sie auszuspionieren.

Ein Familienmitglied hatte das Opfer damals entdeckt, das mit den drei Kindern in der Wohnung lebte. Die Angehörige alarmierte am 19. Mai gegen Mitternacht die Polizei. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie starb den Angaben zufolge noch vor Ort an den Schussverletzungen.

Die Mutter hatte drei kleine Kinder, eines davon soll das schreckliche Geschehen in der Wohnung auch miterlebt haben.